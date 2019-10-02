عبدالرحمن إبراهيم محمد - إعلان بوسطن مدينة نوبية: تهتكت أستار التزييف فتعرت أبعاد الجريمة

2019/10/02 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرحمن_إبراهيم_محمد إرتبكت أوساط المركزية الأوربية العلمية من قبل حين أعلن عالم الوراثه الايطالى المرموق لويجى لوكا كافاللي سفورزا عام 1995 أن الخريطه الجينية للسودانين تتميز بعنصري القدم والتواصل المستمر، وان تسعين بالمائه من النساء السودانيات يحملن مورثات "جينات" متصله دون انقطاع منذ مئه الف عام؛ اي منذ بدايه نشوء النوع البشري علي وجه الارض.ويعتقد أن جزيرة صاى النوبية هى فى الغالب أصل الحضارة البشرية.وبهت دعاة "م......

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