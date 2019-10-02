جلبير الأشقر - مصر تحت الاحتلال

2019/10/02 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر لا يحيل عنوان هذا المقال إلى أي من الاحتلالات التي تعاقبت في مصر خلال تاريخها الطويل، بل إلى زمننا الراهن، ولا إلى أية من القوات الأجنبية التي تعاقبت على أرضها، بل إلى القوات مصرية الهوية التي تتولّى «حفظ الأمن» في أم البلاد.و«حفظ الأمن» هنا كناية عن حفظ أمن النظام، الذي يتمّ بحرمان الشعب من الأمان من خلال تعليق الحرّيات الأساسية في بلاد طالما اقتصر «حكم القانون» فيها على قانون واحد وحيد هو قانون......

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