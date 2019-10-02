عبد المهدي يتعهد بالتحقيق بحوادث العنف في تظاهرات بغداد

2019/10/02 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تعهد رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي بالبدء في التحقيق بشأن حوادث العنف خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد يوم الثلاثاء.

وقتل شخص واحد على الأقل، وأصيب 200 في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على الفساد وضعف الخدمات العامة ونقص الوظائف في بغداد.

وافادت انباء بأن الشرطة اطلقت اعيرة نارية في الهواء بينما حاول مئات المحتجين الوصول إلى المنطقة الخضراء التي توجد بها مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.

وقال عبد المهدي في بيانه ان الحكومة العراقية تقدر رفض المتظاهرين لعمليات التخريب، مشيرا إلى أن الأولوية كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل، على حد قوله.

واشار الى ان حكومته سعت منذ البداية الى "وضع حلول حقيقية" للعديد من المشاكل المتراكمة منذ عقود لافتا الى انها "بدأت تلتمس نتائج المرجوّة لذلك".

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للأداء الحكومي.



وكُتب في احدى اللافتات "الشعب يريد اسقاط الفساد".

والفساد على رأس قائمة مطالب المحتجين التي تشمل ايضاً فرص العمل وتحسين الخدمات.



وشارك خريجون عاطلون عن العمل في المظاهرات.

ولم تقتصر المظاهرات على العاصمة العراقية بل امتدت الى البصرة والمدن المجاورة بعدما حشد اليها ناشطون على شبكة الإنترنت.

ورفع كثيرون صوراً لقائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي الذي عزله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه مؤخراً.

سوار أحمد

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