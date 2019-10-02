مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع لمناقشة عدد من المحاور

2019/10/02 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني لمناقشة عدد من المواضيع.

وقال مصدر حكومي ان المجلس سيعقد اجتماع اليوم لبحث عدد من المحاور منها التأكيد على الحفاظ على الوثائق الرسمية من قبل الموظفين الحكوميين.

المحور الثاني: موضوع الديون والالتزامات المالية لحكومة اقليم كوردستان.

المحور الثالث: وضع آلية خاصة لضمان العمال، ومنح مبالغ مالية للمشتركين في الضمان.

وسيناقش المجلس عددا من المواضيع الاخرى المتعلقة بعمل الحكومة.

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