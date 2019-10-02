2019/10/02 | 08:47

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الرافدين: قروض تمويل أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية تصل الى 50 مليون دينار

تأریخ التحریر: : 2019/10/2 8:45

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