2019/10/02 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



شوارع مدينة الصدر الآن

تأریخ التحریر: : 2019/10/2 8:44

• 123 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. شوارع مدينة الصدر الآن) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. شوارع مدينة الصدر الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).