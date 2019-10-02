ترامب يعتبر محاولة عزله انقلاباً للاستيلاء على السلطة

2019/10/02 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إياه "انقلاباً".

وغرّد ترامب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وتابعته "الغد برس"، قائلاً "لقد توصلت إلى شيء مفاده أن ما يحدث ليس عزلاً، بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم، وعلى التعديل الثاني للدستور وعلى الدين والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية!".

ويشن ترامب هجوما واسع النطاق وفي كل الاتجاهات بعد مضي الديموقراطيين في مجلس النواب قدما في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس البالغ 73 عاما بتهمة استغلال السلطة.

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