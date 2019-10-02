ادوية سامراء تعلن قيمة انتاجها المتحقق خلال أيلول

2019/10/02 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الاربعاء، أن قيمة الانتاج المتحقق لغاية منتصف شهر ايلول الماضي تجاوز المليار وربع المليار دينار.

وقال مدير الشركة محمد عبد القادر في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "الانتاج المتحقق ضمن الخطة الانتاجية تضمن تنفيذ عقود لصالح وزارة الصحة والبيئة، وبلغ ملياراً و296 مليوناً و279 الف دينار".

وبين أن العقود "شملت انتاج مستحضر انترستوب (Entero-Stop) المعالج للإسهال الشديد، ومستحضر هايبورك (Hyporic) لعلاج الذين زيادة الاملاح، اضافة الى مرهم ديرمودين (Dermodin Ointment) وفيوجدين (Fugidin Cream)، فضلا عن الشحنة الثانية من عقد تجهيز مستحضر سيفالكسين (Cephalexin susp 250)، وجزء من الشحنة الاولى لمستحضر اموكسسلين (Amoxycillnsusp250)".

وأضاف عبد القادر، أن "القيمة الكلية حسب البرنامج الانتاجي الذي وضعته الشركة لشهر ايلول الماضي تصل الى مليارين و900 مليون دينار والتي يتم على ضوئها انتاج المستحضرات على مدى الشهر المذكور".

وأكد أن "الشركة تطمح لوصول المواد الاولية التي تعاقدت عليها من مناشئ عالمية ورصينة للشروع بإنتاج وتعزيز البرنامج الانتاجي للاشهر القادمة وحسب العقود المبرمة مع وزارة الصحة وحاجة السوق المحلية".

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