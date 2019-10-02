الأمم المتحدة قلقة من استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق

2019/10/02 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام لأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الاربعاء، عن قلقها البالغ ازاء العنف الذي رافق بعض التظاهرات في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، داعية الى التهدئة وضبط النفس.

وجددت الممثلة الخاصة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، على التأكيد على الحق في الاحتجاج، وقالت: لكل فرد حق التحدث بحريةٍ بما يتماشى مع القانون.

وحثت السلطات على توخي ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات لضمان سلامة المتظاهرين السلميين مع الحفاظ على القانون والنظام، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

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