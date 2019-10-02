بالصور.. المتظاهرون يتجمعون في ساحة الطيران وسط بغداد

2019/10/02 | 09:21

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بغداد اليوم-بغداد

وثقت عدسة (بغداد اليوم) تجمع المتظاهرين في ساحة الطيران، وسط العاصمة بغداد.

وشهدت، محافظات بغداد والبصرة والديوانية وذي قار وكربلاء، وبابل، وميسان، تظاهرات شعبية بدأت، الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019) استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي الفساد والبطالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس اللاثاء، مقتل متظاهر واحد وإصابة 160 آخرين إضافة إلى 40 منتسباً امنياً جراء استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي والقنابل الغازية وخراطيم المياه لإخلاء ساحة التحرير وسط بغداد من مئات المتظاهرين الذين توفدوا إليها منذ الصباح.

بغداد اليوم _ بغداد

شيع متظاهرو مدينة الصدر، وسط العاصمة بغداد، الأربعاء، شهيد التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء في ساحة التحرير.

وحصلت (بغداد اليوم) على مشاهد مصورة لتشييع (محمد حبيب الساعدي) الذي قتل الثلاثاء، في تظاهرة ساحة التحرير، وسط ا

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، بياناً بشأن التظاهرات التي انطلقت في وقت سابق من اليوم وسط بغداد وعدد من المحافظات، وفيما كشفت حصيلة المعتقلين في البصرة وواسط، دعت القوات الأمنية إلى عدم استخدام القوة مع ال

بغداد اليوم _ الديوانية

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي، قطعوا الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية والسماوة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين في قضاء الحمزة الشرقي، قطعوا قبل

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