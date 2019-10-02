2019/10/02 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الاربعاء، إلى التهدئة وضبط النفس، وأعربت عن بالغ الأسف لوقوع ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو الى التهدئة وضبط النفس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو الى التهدئة وضبط النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).