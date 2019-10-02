2019/10/02 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمتظاهرين وقوات الامن ..الرئيس صالح يدعو الى ضبط النفس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمتظاهرين وقوات الامن ..الرئيس صالح يدعو الى ضبط النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).