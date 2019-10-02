التيتي الحبيب - العلم والمادة

2019/10/02 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب الاشتراكية العلمية، هكذا سمى ماركس وانجلس مذهبهما الاشتراكي حتى يميزاه عن باقي انواع التيارات الاشتراكية التي كانت قبلهما او حتى في عهدهما.وهي اشتراكية علمية لأنها تقف على ارضية الفلسفة المادية الجدلية والتاريخية أي المادية المتأسسة على حقائق العلم.وقد اعتبرا وأكدا على ان العلم يتوصل الى حقائق وهي الحقيقة المطلقة التي بدورها تتشكل من حقائق نسبية.هكذا تصبح معرفتنا ممكنة وهي لا......

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