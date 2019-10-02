2019/10/02 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: البرلمان لن يترك ماحدث امس دون الوصول لنتائج واضحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/02 | 09:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان لن يترك ماحدث امس دون الوصول لنتائج واضحة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البرلمان لن يترك ماحدث امس دون الوصول لنتائج واضحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).