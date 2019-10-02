أمطار غزيرة في السعودية

2019/10/02 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقبلت السعودية، منذ ألامس وحتى اليوم الاربعاء، أمطارا مبكرة، حيث شهدت معظم مدن المملكة أمطار غزيرة، أغرقت بعض الطرق.

وأكد خبير في الأرصاد الجوية، أن رطوبة الإعصار السابق "هيكا" الذي أثر على عمان رمى رطوبته إلى اليمن والسعودية، وتستفيد من هذه الرطوبة شبه الجزيرة العربية، وخصوصاً المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية وسواحلها بأمطار غزيرة ومن المتوقع جريان السيول وتساقط البرد، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة ومكة، بينما تشهد مناطق الرياض وحائل رياح نشطة وسحب رعدية.

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