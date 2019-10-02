شاهد.. تظاهرات تقطع طريق بغداد ــ ديالى

2019/10/02 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد تسبب تظاهرة في منطقة الشعب في تقاطع الجزائر، اليوم الاربعاء، بقطع طريق (بغداد ــ ديالى).

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