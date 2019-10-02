إيران: سوق النفط عادت إلى طبيعتها بعد الهجوم على السعودية

2019/10/02 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه خلال زيارة يقوم بها إلى موسكو، الأربعاء، إن سوق النفط العالمية في حالة طبيعية عقب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الوزير للصحفيين إن هناك فائضا محدودا في الوقت الحالي على جانب الإمدادات في سوق النفط.



وأضاف أن طهران لن تتخذ أي خطوات لزيادة التوترات في منطقة الخليج.

وقال "نسعى دوما للمحافظة على أمن الخليج الفارسي والاستقرار والسلام في المنطقة".

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