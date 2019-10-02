وزير الطاقة الروسي يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.4 مليون برميل يومياً

2019/10/02 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بواقع 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل بعد نموه بمعدل مليون برميل يوميا في 2019.

وقال نوفاك أيضا إن قيود الإنتاج المطبقة في إطار الاتفاق العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مؤقتة وإن روسيا لن تعمل بها إلا عندما يصب ذلك في مصلحتها الوطنية.

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