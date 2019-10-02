2019/10/02 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في مدينة دربند بجمهورية داغستان في روسيا مراسم حفل زفاف جماعي شمل 30 عريسا وعروسة، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص، ودخل في سجل “غينيس” للأرقام القياسية.والمثير للاهتمام في هذا الحفل الجماعي هو أن العرسان الـ 30 يمثلون 16 طائفة وقومية أساسية تعيش في داغستان.وبلغ عمر أصغر عروسين 19 سنة.وقد شارك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حفل زفاف يدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية المركز الخبري الوطني.

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