بارزاني يحدد 4 نقاط رئيسة بالحوارات بين اربيل وبغداد: نصدر نفط كركوك سوية

2019/10/02 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء ان العلاقات بين اربيل وبغداد سائرة نحو المزيد من التطور والانتعاش، واصفا تلك العلاقات بأنها جيدة.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر بجامعة كوردستان في اربيل حول العلاقات بين اربيل وبغداد، ان الحوارات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ترتكز "على اربعة امور منها الموازنة المالية، وقد حققنا تقدما ملحوظا في هذا الاطار، ولكن نريد ان نطمئن بان تكون خطواتنا دستورية، وان نطبق مواد الدستور بهذا المجال"، مردفا بالقول "نحن نريد تثبيت حقوق كوردستان الدستورية ضمن ايرادات العراق".

تتمة..

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