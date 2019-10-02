2019/10/02 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددان محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، الأربعاء، العنف الذي رافق تظاهرات ذي قاء مساء امس.وقال الدخيلي في بيان تلقت “كلكامش” نسخة منه، انه في الوقت الذي ندين فيه بأقصى عبارات الإدانة، اللجوء إلى العنف ومحاولات التخريب من أي طرف كان، فأننا نؤكد احترام إدارة المحافظة لحق التظاهر السلمي المكفول دستوريًا، و نعلن بوضوحٍ تام تضامننا مع كل المطالب المشروعة التي يحملها المتظاهرون السلميون، المتمثلةِ بتحقيق سبل العيش الكريم، والتكافؤ التام بالفرص بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد والإرهاب والفقر، وإنجاز حقيقي وملموس لشكل الدولة الحقيقية، المعبرة عن تطلعات أجيال الشاب الصاعد، والطامح إلى تسيد سوح العمل والعلم”.

واضاف، “ومن منطلق الحرص والمسؤولية، نعلنُ عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في بعض مظاهر العنف التي رافقت التظاهرات اليوم، على أن تعلن هذه اللجنة نتائج التحقيقات على الرأي العام في غضون أيام معدودة، ونعلنُ أيضا تبنينا لكافة المطالب المشروعة والمطالبة بها إمام الحكومة الاتحادية بكل الطرق القانونية المتاحة إمامنا، في توفير فرص العمل التي تتناسب مع الكثافة السكانية ونسبة البطالة المرتفعة بين أبناء المحافظة، وكذلك المطالبة بإطلاق التخصصيات المالية لانجاز المشاريع الخدمية والصحية، وتوفير السكن اللائق لكل أبناء المحافظة، ونؤكد مرةً أخرى رفضنا بل ومنعنا أي جهة عسكرية أو أمنية من استخدام إي شكل من إشكال العنف ضد المتظاهرين، مطالبين المتظاهرين في الوقت ذاته، بالحفاظ على أقصى حالات الانضباط ومنع التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، أو محاولة بعض المغرضين تعكير الأجواء الآمنة التي تنعم بها محافظتنا العزيزة، مطالبين المتظاهرين أيضاً بالتعاون التام مع الأجهزة المختصة لمنع أية خروقات قد تؤدي لنتائج عكسية خطيرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تشكل لجنة “عالية المستوى” للتحقيق بعنف التظاهرات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تشكل لجنة “عالية المستوى” للتحقيق بعنف التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).