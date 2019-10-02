2019/10/02 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أشار وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، عقب وصوله إلى موسكو لحضور إجتماع لمنتدى للدول المصدرة للغاز اليوم، إلى أنّ "سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيسة لمنع التدخل الأحادي غير المشروع" وفقاً لما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

وأضاف زنغنه أنّه، سيكون على استعداد للقاء وزير الطاقة السعودي وهو في موسكو لكن السعوديين لديهم مشكلة مع اللقاء.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط الإيراني: سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيسة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط الإيراني: سوق الطاقة يجب أن تكون غير مسيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).