نائب يستنكر الاعتداء على المتظاهرين ويحذرهم من {عصابات}

2019/10/02 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر عضو كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، الاربعاء، المتظاهرين من فسح المجال امام العصابات لاستخدام العنف ضد القوات الامنية.

وقال شمس الدين في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "استخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل القوات الامنية في بغداد والمحافظات الاخرى مستنكر وبشدة"، مبيناً ان "مهام قوى الامن الداخلي الحفاظ على امن واستقرار البلد والمواطن ومؤسسات الدولة والتظاهرات وليس الاعتداء عليها بالهراوات والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع".ودعا شمس الدين المتظاهرين الى "الاستمرار بتظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة"، محذراً اياهم من "فسح المجال امام العصابات المندسة للتغلغل بينهم والاعتداء على القوات الامنية مما يولد فراغاً وثغرة امنية".وطالب القوات الامنية بضرورة "ضبط النفس والتعامل بانسانية مع المتظاهرين السلميين الذين لاينشدون من هذا البلد سوى تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهمً".انتهى

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