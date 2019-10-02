2019/10/02 | 10:21

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القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من الوصول لساحة التحرير وتطلق الرص

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القوات الأمنية تمنع المتظاهرين من الوصول لساحة التحرير وتطلق الرصاص الحي فوق رؤوسهم

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