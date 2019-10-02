ضبط حالات تلاعب بمديرية ماء النعمانية ومنفذ زرباطية الحدودي

2019/10/02 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبط حالات تلاعب في تصاريح جمركية في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، مبينة ضبط أعضاء لجنة الكشف في المنفذ؛ لقيامهم بالتلاعب.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت " الغد برس"، نسخة منه، في حديثها عن عملية الضبط، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط التابع للهيئة، الذي انتقل إلى المنفذ تمكن من ضبط ثلاثة تصاريح جمركية؛ لوجود فرق في الرسم الجمركي الخاص بها".

واوضحت أنه "تم ضبط خمسة متهمين، بينهم أعضاء لجنة الكشف والمدقق الذي قام بتدقيق تلك التصاريح، إضافة لمسؤول البحث والتحري الذي أجاز خروج العجلات المحملة بالبضائع التي تم التلاعب بتصاريحها".

وأضافت، في عملية منفصلة، إن "فريق العمل تمكن من ضبط أوليات ومعاملة الصرف الخاصة بتأجير آلية (حفارة) من قبل مديرية ماء المحافظة؛ لغرض مد شبكات الأنابيب في قضاء النعمانية، بعد أن توصلت تحريات الفريق الذي انتقل إلى موقع العمل إلى أن إنجازه تم بواسطة آليات مديرية الماء".

واشارت الدائرة الى أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بمذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قضاة التحقيق".

ولوضحت ان "قاضي محكمة التحقيق قرر توقيف المتهمين في القضية الأولى على ذمة التحقيق، فيما قرر قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط ؛ توقيف ثلاثة متهمين وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

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