النزاهة تضبط حالات تلاعب بمديرية ماء النعمانية ومنفذ زرباطية الحدودي

2019/10/02 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، ضبط حالات تلاعب بمديرية ماء النعمانية ومنفذ زرباطية الحدودي.

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