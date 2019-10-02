اتحاد بناء الاجسام يختار منتخباته للمشاركة في بطولة العالم

2019/10/02 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد المركزي لبناء الاجسام تشكيلة المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولة العالم التي تحتضنها اسبانيا مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

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