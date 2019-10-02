ذي قار.. محامون يتبرعون بالمدافعة عن “المتظاهرين المعتقلين”

2019/10/02 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأعلن مجموعة من المحامين في ذي قار، الأربعاء، تبرعهم بالدفاع عن المتظاهرين الذين خرجوا امس الثلاثاء في المحافظة.

وقال المحامي على طالب لـ”كلكامش برس” :” نحن مجموعة من المحامين في ذي قار نساند التظاهرات ونعلن تبنينا المدافعة عن أي متظاهر يتعرض للاعتقال”.

وأضاف بأن “المحامين ادناه وهم علي تركي وليث الشمخاوي وعلي احمد شاكر ورضوان طالب الطائي ووسام عباس الجابري وسالم جواد الجهلاوي ورضا جبار البدريوعلي طالب فرج الجابري نعلن عن دعمنا وتأيدنا للمتظاهرين”.

وتابع: “سوف نكون اول المدافعين عن كل المتظاهرين فهذا واجبنا تجاه من يضحي بالغالي والنفيس من اجل الوطن”، موضحاً بأن “مهنة المحاماة خلقت من اجل احقاق الحق”.

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