الرئيس برهم صالح: شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل وواجبنا تلبية هذه الاستحقاقات

2019/10/02 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الى ضبط النفس وإحترام القانون.

وقال صالح في تغريدة له ان التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين، مبينا ان عناصر القوات الامنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام.

واكد الرئيس برهم ان شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، وواجب الدولة تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة.

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