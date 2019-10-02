2019/10/02 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الأربعاء، عن تسلمها آليات وحاويات من اليابان لدعم المناطق المحررة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الحكومة اليابانية منحت دوائر بلديات المناطق المحررة حديثاً من الإرهاب 6 آليات و500 حاوية".وأضاف البيان، أن "هذه المنحة تأتي ضمن وجبة أولى ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم المناطق المحررة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تمنح العراق آليات وحاويات لدعم المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تمنح العراق آليات وحاويات لدعم المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).