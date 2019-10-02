2019/10/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تهجم النائب الاسبق جمال البطيخ على الجيش العراقي بوصفه كل من يلتحق بالجيش بأنه ” فاشل” وقال البطيخ عبر صفحته في الفيسبوك”الطلاب الاذكياء والمتفوقين يذهبون الى كليات الطب والهندسة اما الفاشلون فيلتحقون بالجيش ويتحكمون بالشعب”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص البطيخ يتهجم على الجيش ويقول :فاشلون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البطيخ يتهجم على الجيش ويقول :فاشلون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البطيخ يتهجم على الجيش ويقول :فاشلون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).