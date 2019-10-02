2019/10/02 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاربعاء، موافقته على المشروع الفرنسي لحل الأزمة بين واشنطن وطهران، إذا ما قدمت ضمانات لبلاده، مؤكدا بأن أمريكا أفشلت هذا المشروع.

وقال روحاني خلال كلمة له في اجتماع الحكومة،إن:”أمريكا ترفع كافة العقوبات عن إيران والجمهورية الإسلامية تبدأ بتصدير النفط وتستلم عوائدها عندها تعود العلاقات طبيعية، ونحن قلنا لفرنسا أننا نوافق على المشروع ولكننا نخالفكم على التفاصيل”.

وتابع: “الأوروبيون قالوا أن الرئيس الأمريكي مستعد للعمل ضمن المشروع الفرنسي لكننا طالبنا بضمانات”، مشددا على أن “البيت الأبيض هو من أفشل نجاح المشروع الفرنسي”.

وحول اجتماع الأتفاق النووي 5+1 قال الرئيس الإيراني:”عندما نقل 5+1 يعني نعود الى الأتفاق النووي ولكن هناك بلدا يقول أن الطريق الذي سار فيه في الاتفاق النووي كان خاطئا”، مشيرا إلى أن “أمريكا تقول في الخفاء أنها تريد رفع العقوبات وفي العلن تقول أنها تريد تشديد العقوبات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توافق على المشروع الفرنسي لحل الأزمة مع أمريكا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توافق على المشروع الفرنسي لحل الأزمة مع أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).