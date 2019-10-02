أدوية سامراء تحقق قيمة إنتاجية بأكثر من مليار دينار

2019/10/02 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء ـ الثلاثاء، عن بلوغ قيمة الانتاج المتحقق لغاية منتصف ايلول الماضي مليار و296 مليون و279 الف دينار عراقي.

وقال مدير مصنع سامراء محمد عبدالقادر في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه ، ان “الانتاج المتحقق ضمن الخطة الانتاجية تضمن تنفيذ عقود لصالح وزارة الصحة والبيئة شملت انتاج مستحضر انترستوب (Entero-Stop) المعالج للإسهال الشديد ومستحضر هايبورك (Hyporic) لعلاج الذين يعانون من زيادة الاملاح اضافة الى انتاج مرهم ديرمودين (Dermodin Ointment ) وفيوجدين (Fugidin Cream) فضلا عن انتاج الشحنة الثانية من عقد تجهيز مستحضر سيفالكسين ( Cephalexin susp 250 ) وجزء من الشحنة الاولى لمستحضر اموكسسلين (Amoxycillnsusp250 )”

واضاف ان “القيمة الكلية حسب البرنامج الانتاجي الذي وضعته الشركة لشهر ايلول الماضي تصل الى (2) مليار و (900 ) مليون دينار والتي يتم على ضوءه انتاج المستحضرات على مدى الشهر المذكور”.

واكد ان ” الشركة تطمح لوصول المواد الاولية التي تعاقدت عليها من مناشئ عالمية ورصينة للشروع بإنتاج وتعزيز البرنامج الانتاجي للاشهر القادمة وحسب العقود المبرمة مع وزارة الصحة وحاجة السوق المحلية”.

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