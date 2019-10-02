الأزمات المالية وفقاعات الأصول.. أبرز 10 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي

2019/10/02 | 11:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من 10 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي، في مقدمتها الأزمات المالية والبطالة وفقاعات الأصول.

وذكر المنتدى في تقرير صدر أمس الثلاثاء أنه مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة والتهديدات اللامركزية المتزايدة، فإن الفهم الإقليمي للمخاطر إلى جانب الفرص المتاحة للتعاون كلها أمور ضرورية.

وبحسب المسح الذي أجراه المنتدى المخاطر الـ10 لتأتي الأزمات المالية في المقدمة، ثم الهجمات الإلكترونية، والبطالة أو البطالة المقنعة في المركز الثاني والثالث، ثم حدوث صدمة أسعار الطاقة وانهيار الحكومات المحلية في المركزين الرابع والخامس.

أما الخطر السادس فمتمثل في عدم الاستقرار الاجتماعي العميق، ثم تأتي سرقة البيانات والنزاعات الدولية متمثلين في الخطر السابع والثامن.

أما الخطر التاسع والعاشر فهم فشل البنية التحتية الحيوية، وفقاعة الأصول على الترتيب.

وأكد التقرير على أن إشارات ركود الاقتصاد العالمي على المدى القصير أصبحت قوية، كما أن التأثير الذي قد تتسبب فيه مثل تلك الصدمة على السياسات الحكومية المحلية يعيق مجتمع الأعمال.

ويعد أكبر خطر يثير مخاوف المستثمرين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي هو الهجمات الإلكترونية ثم سرقة البيانات أما الخطر الثالث فمتمثل في الهجمات الإرهابية.

أما ألمانيا فإن الخطر الأبرز الذي يواجها بحسب تقرير منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي فهو الهجمات لإلكترونية ثم فقاعة الأصول.

وفي الصين فإن الخطر الأكبر هناك هو الكوارث الطبيعية ثم انكماش الأسعار وبعد ذلك تأتي سرقة البيانات.

وشارك في المسح نحو 12 ألف من قادة الأعمال من 133 دولة حول العالم.

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