تأهيل 6 ازقة بمنطقة الغزالية في بغداد

2019/10/02 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، اكساء ستة ازقة ضمن منطقة الغزالية غرب بغداد.

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