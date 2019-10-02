2019/10/02 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت امانة بغداد،اليوم الاربعاء، اصحاب قطع الاراضي ضمن مقاطعتي (2/10 و3/10) الى المراجعة بعد اكمال فرز أكثر من 19 الف قطعة سكنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تدعو اصحاب قطع الاراضي ضمن مقاطعتي (2/10 و3/10) الى المراجعة بعد اكمال فرز أكثر من 19 الف قطعة سكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تدعو اصحاب قطع الاراضي ضمن مقاطعتي (2/10 و3/10) الى المراجعة بعد اكمال فرز أكثر من 19 الف قطعة سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).