مسرور بارزاني يرسم الخطوط العريضة لاستراتيجية كوردستان

2019/10/02 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- حدد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الخطوط العريضة لاستراتيجية اقليم كوردستان في سبيل الحفاظ على استقراره وتطويره.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، في كلمة لبارزاني في مستهل فعاليات مؤتمر استراتيجية اقليم كوردستان من اجل استقرار الاقليم والعراق والمنطقة في اربيل .

واشار بارزاني في كلمته الى الارتباط الوثيق بين استقرار اقليم كوردستان والعراق عموما وكذلك باستقرار المنطقة.

واكد على ان تحقيق الاستقرار يستلزم ازدهارا وانتعاشا اقتصاديا وزرع قيم التسامح الديني وقبول الآخر بين الاديان المختلفة لافتا الى أن هذين الامرين سيؤديان بالتاكيد الى خلق حالة سياسية مستقرة.

وقال "حين ينهار الاقتصاد ويتهاوى، وتنعدم قيم التسامح الديني والتعايش المشترك وتقبل الآخر يظهر التشدد والتطرف".

واوضح رئيس حكومة كوردستان ان العلاقة بين اربيل وبغداد مؤثرة جدا في خلق حالة الاستقرار لدى الجانبين، مشيرا الى ان العلاقة كانت سيئة في وقت ماض إلا أن الاجواء ايجابية حاليا وهناك تطور في المحادثات.

وقال مسرور بارزاني "نعمل مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لترسيخ الاستقرار وليس سرا ان العلاقات بيننا كانت سيئة لكننا نعطي الاهمية للمستقبل ونحدد المشكلات لنتمكن من حلها".

واكد ان حكومة اقليم كوردستان ترغب في تثبيت حقوق اقليم كوردستان الدستورية ضمن ايرادات العراق.

وشدد بارزاني على ضرورة حل قضية المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 وقال "لا ينبغي ادارة تلك المناطق بشكل متفرد، ينبغي ان تكون هناك مشاركة حقيقية في ادارة العراق".

واشار الى اهمية قوات البيشمركة التي تعمل الكابينة الحالية على اعادة هيكلتها واصلاحها مؤسساتيا.

وقال "نريد ان تكون لقوات البيشمركة مكانة حقيقية ضمن منظومة الدفاع العراقية، وان يتم تزويدها بالأسلحة والمستلزمات العسكرية".

واضاف بارزاني "نريد لقوات البيشمركة ان تكون قوات حفظ للاستقرار والامن لا فوات حرب".

واوضح مسرور بارزاني ان الحكومة تعمل على تطوير الاقتصاد وانعاشه في ملف النفط والطاقة وكذلك دعم القطاع الزراعي والاهتمام بالمنتج المحلي وتطويره.

واوضح رئيس حكومة كوردستان ان "نفط كركوك نصدره بشكل مشترك"، لمشيرا الى انه ينبغي حل قضية النفط والغاز وفق الدستور".

ويشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين الحكومين والحزبيين والشخصيات

الاكاديمية والسياسية من داخل وخارج اقليم كوردستان.

وتستمر فعالياته لمدة يومين وتحتضنه جامعة كوردستان.

سوار أحمد

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