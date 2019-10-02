البطاط يوعز الى قطعات الشرطة الاتحادية بالتحلي بالضبط وحفظ الأمن

2019/10/02 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوعز قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الاربعاء، الى قطعات الشرطة الاتحادية بالتحلي بالضبط العالي وحفظ الأمن، كما وجه باجراء حملة سريعة للتبرع بالدم الى المواطنين كافة.





يتبع..

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