2019/10/02 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ـــــــــ كلام اخـــر ـــــــــــــــــــــــــــ .
اتاح لي عملي في السفارة العراقية في الاردن قبيل احتلال العراق ان اطلع على وثائق خطيرة وبعضها يحمل درجة عالية من السرية تتعلق بوقائع واحداث...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من قتل الصدر .. ؟ بقلم جـــلال النداوي) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتاح لي عملي في السفارة العراقية في الاردن قبيل احتلال العراق ان اطلع على وثائق خطيرة وبعضها يحمل درجة عالية من السرية تتعلق بوقائع واحداث...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من قتل الصدر .. ؟ بقلم جـــلال النداوي) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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