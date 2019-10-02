من قتل الصدر .. ؟ بقلم جـــلال النداوي

2019/10/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ـــــــــ كلام اخـــر ـــــــــــــــــــــــــــ .اتاح لي عملي في السفارة العراقية في الاردن قبيل احتلال العراق ان اطلع على وثائق خطيرة وبعضها يحمل درجة عالية من السرية تتعلق بوقائع واحداث...أكمل القراءة ←

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