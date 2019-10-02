مجرد لهاث خلف الوهم

2019/10/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مثنى الجادرجي لم ينجم الانتظار الطويل والمر لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعي الاوربية الخاصة بتدارك أوضاعه والحد من التأثيرات السلبية للعقوبات الامريکية وإنقاذ الاتفاق النووي، هذا الانتظار لم يحقق أية...أكمل القراءة ←

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