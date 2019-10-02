2019/10/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:انمار نزار الدروبي _ الحقيقة التي يجب أن نقر بها هي..سيبقى ورثة الإمبراطورية الفارسية في مطامعهم لأحياء عروشهم على حساب الأمة العربية..تلك الأمة التي كانت يوما ما سيدت الأمم...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستة عشر عاما على استشهاد العراق!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستة عشر عاما على استشهاد العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).