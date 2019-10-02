المشاط : ملتقى عراقي – صيني قريباً سيترجم التطبيع التجاري

2019/10/02 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط إن"الملتقى العراقي – الصيني الذي سيعقد قريبًا في بغداد سيترجم التطبيع التجاري بين البلدين.

واضح المشاط في بيان له ان "بغداد ستحتضن ملتقى عراقي - صيني بين 40 شركة صينية كبرى برعاية السفارة الصينية في بغداد الى جانب شركات عراقية لمتابعة المشاريع وفق ما أعلنه عبد الحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء يوم أمس الثلاثاء"، مؤكدًا أن"هذا التوجه الجديد سيعكس نتائج زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأخيرة إلى الصين ويترجم التطبيع التجاري بين بغداد و بكين".

وأشار المشاط إلى أن "من تأكيدات زيارة عبد المهدي الاخيرة هي تشغيل العمالة العراقية من مهندسين وعمال واداريين وغيرهم إلى جانب العمالة الصينية في العراق الأمر سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووفدًا رفيع المستوى زار جمهورية الصين الشعبية الشهر الماضي للاطلاع على التطور الاقتصادي والتجاري وتوقيع عشرات الاتفاقيات الثنائية فضلًا عن دراسة كيفية دور العراق في طريق الحرير.





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