صور .. الاستخبارات العراقية تقتل الارهابي الخطير

2019/10/02 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العسكرية يوم الاربعاء ان قوات مشتركة تقتل الارهابي الخطير (طالب جرو) واربعة من معاونيه، وتدمر عدة اوكار في جبال حمرين.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه بعملية استخبارية خاصة تميزت بخطيط عالي الدقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع لواء ٨٨ حشد شعبي وبمشاركة طيران الحيش من الايقاع بمجموعة ارهابية في سلسلة جبال حمرين يقودها الارهابي الخطير( طالب جرو العزاوي)".

واضاف البيان ان تلك القوات "من قتله مع اربعة من معاونيه فيما تكفل طيران الجيش بتدمير اوكارهم".

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