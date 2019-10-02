2019/10/02 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالفيديو..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تظاهرات في منطقة حي أور) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالفيديو..
تظاهرات في منطقة حي أور
تأریخ التحریر: : 2019/10/2 11:07
• 132 مرة مقروئة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. تظاهرات في منطقة حي أور) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. تظاهرات في منطقة حي أور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).