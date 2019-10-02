القبض على سبعة متهمين بحادث قتل في الديوانية

2019/10/02 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على سبعة متهمين بحادث قتل في حي النهضة.

وذكرت المديرية في باين تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز مركز شرطة النهضة تمكنت من إلقاء القبض على سبعة متهمين بحادث القتل الذي حصل اليوم في منطقة حي النهضة والذي راح ضحيته شاب يبلغ من العمر ٢٥ سنة بطلق ناري في الرأس على اثر مشاجرة كما ادى الحادث إلى جرح شخصين فيما ضبط بمنزل المتهمين بندقيتين نوع كلاشنكوف".

وأضافت أن "الاجهزة الامنية باشرت تحقيقاتها للتعرف على أسباب الحادث من أجل عرض المتهمين على القضاء لغرض تقرير مصيرهم".

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