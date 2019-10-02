انطلاق فعاليات منتدى أسبوع الطاقة في موسكو

2019/10/02 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي لتستمر حتى السبت المقبل.

وسيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كلمته التي ستتمحور حول "شراكة الطاقة من أجل التنمية المستدامة" وسط مشاركة دولية واسعة من مسؤولين وخبراء في مجال الطاقة.



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وسيشارك في الجلسة بالإضافة للرئيس الروسي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة "إكسون موبيل" الأمريكية دارين وودز، ورئيس شركة "بي بي" للنفط والغاز روبرت دودلي، ورئيس شركة "أو إم" النمساوية راينر سيل، ولوند مارك رئيسة شركة الطاقة الفنلندية "فورتوم".

ويمثل المنتدى منصة يتبادل المشاركون عبرها الآراء حول سوق النفط، والتحديات التي تواجهها وسبل تذليل العقبات باعتبار أن النفط قطاع حيوي من الاقتصاد العالمي.

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