المشاط : الملتقى العراقي – الصيني المرتقب سيترجم التطبيع التجاري

2019/10/02 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط, إن الملتقى العراقي – الصيني المقرر عقده في بغداد سيترجم التطبيع التجاري بين البلدين.

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