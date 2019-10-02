الرافدين: قروض تمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية تتراوح مابين 25 و50 مليون دينار

2019/10/02 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، أن قروض تمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية تتراوح مابين 25 و50 مليون دينار.

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