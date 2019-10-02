جبهة النجيفي: إطلاق الصفات والاتهامات على المتظاهرين أسلوب عفا عنه الزمن

2019/10/02 | 11:25

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الأربعاء (02 تشرين الأول 2019)، إن إطلاق الصفات وال...





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