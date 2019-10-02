الجمارك: تعيد أصدار أرسالية مواد إنشائية مخالفة للمواصفات القياسية في المنذرية

2019/10/02 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،اليوم الأربعاء ،اعادة إصدار ارسالية مواد إنشائية مخالفة للمواصفات القياسية في جمرك المنذرية الحدودي.

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